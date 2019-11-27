Денісова повідомила про понад 1 млрд грн заборгованості за "лікарняні"

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала голову правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка та Міністра соціальної політики України Юлію Соколовську негайно внести зміни до бюджету Фонду через понад 1 млрд грн заборгованості по "тимчасовій непрацезданості". Про це уповноважена ВРУ повідомила на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Закликаю голову правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка та Міністра соціальної політики України Юлію Соколовську негайно внести зміни до бюджету Фонду. Мені стало відомо, що заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає вже понад 1 млрд. грн. Виплати не здійснюються у зв'язку з тим, що заплановані на поточний рік стабілізаційні кошти Фонду закінчились", - зазначила Денісова.

За її словами, щоб відновити порушені права громадян, необхідно провести засідання правління Фонду, на якому слід розглянути і схвалити проект внесення змін до бюджету Фонду, після чого подати схвалений проект до Міністерства соціальної політики України для внесення на затвердження Кабінетом Міністрів України.

Також Денісова через дану ситуацію звернулася до Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням повпливати на ситуацію.

"Крім того, звертаюся до Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, з проханням невідкладно вжити заходів щодо стабілізації фінансового стану Фонду соціального страхування України", - завершила уповноважена.

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