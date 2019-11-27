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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104652 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81794 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104449 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146808 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147562 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за "больничные"

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда из-за более чем 1 млрд грн задолженности по "временной непрацезданости". Об этом уполномоченная ВРУ сообщила на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Призываю главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда. Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - отметила Денисова.

С ее слов, чтобы восстановить нарушенные права граждан, необходимо провести заседание правления Фонда, на котором следует рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда, после чего подать одобренный проект в Министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом Министров Украины.

Также Денисова в данной ситуацию обратилась к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой повлиять на ситуацию.

"Кроме того, обращаюсь к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины", - завершила уполномоченная.

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