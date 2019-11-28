Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.
"27 ноября на своем заседании Правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины" Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год" от 16.01.2019 года №16", - говорится в сообщении.
Так, расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг увеличены на 1,37 млрд гривен, в целом они составляют 14,344 млрд грн против 12,974 млрд грн в первоначальной редакции.
"Доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 24,669 млрд гривен, что больше на 1,37 млрд гривен. Корректировка размера доходов Фонда связана, в частности, с перевыполнением плана по уплате ЕСВ страхователями", - сообщили в Фонде.
Ранее, в Минсоцполитики уже сообщали об увеличении бюджета Фонда.
Напомним, Фонд соцстраха, 20 ноября, приостановил выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденные бюджетом Фонда.
Однако в Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В Министерстве добавили, что остаток на счете Фонда социального страхования составляет 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.
В Фонде соцстраха заявили, что будут решать вопрос о возобновлении выплат больничных и декретных на внеочередном заседании 26 ноября, однако будут пытаться решить вопрос раньше.
В свою очередь, в Минсоцполитики снова заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.
После чего, Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.