Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.