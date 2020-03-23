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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100618 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103853 просмотра

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5 марта, 16:07 • 105880 просмотра

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Министр здравоохранения написал заявление об отставке

Министр здравоохранения написал заявление об отставке

Киев  •  УНН

 • 76395 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке с занимаемой должности, об этом УНН сообщил источник в Офисе Президента.

По информации собеседника агентства, Илья Емец сегодня утром написал заявление об отставке, одновременно сообщив об этом Президента Владимира Зеленского.

Также, по словам собеседника УНН, по состоянию на сейчас Илья Емец находится на встрече с Зеленским, где его, вероятно, побуждают остаться в кресле министра здравоохранения. Сейчас заявление Ильи Емца о его отставке не является подписано.

В то же время, источники в Министерстве здравоохранения сообщают, что причиной написанного заявления Емцем стал конфликт с одним из его заместителей, а также информация о том, что бывшая исполняющая обязанности здравоохранения Ульяна Супрун уже неделю негласно ежедневно присутствует в министерстве и пытается влиять на работу ведомства.

К слову, именно Ульяна Супрун была инициатором ликвидации санитарной эпидемиологической станциии (СЭС) в Украине, в следствии чего Кабинет министров Украины ликвидировал структуру 22 мая 2017 года своим указом, а Ульяна Супрун выступала против возобновления работы СЭС позже.

Напомним, Илью Емца назначили на пост министра здравоохранения в начале марта.

Ранее нардепы сообщили об отставке Емца с должности министра здравоохранения

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