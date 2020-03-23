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Нардепи повідомляють про відставку Ємця з посади міністра охорони здоров’я

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець сьогодні може подати у відставку. Про це повідомили народні депутати ВР Олександр Дубінський та Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах, інформує УНН.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", - написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Пізніше таку ж інформацію опублікував у себе в Telegram-каналі депутат ВР від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку", - написав він.

Наразі УНН намагається з'ясувати інформацію у міністерства щодо можливої відставки міністра.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Ємця, Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом.

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