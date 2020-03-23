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Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку

Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець написав заяву про відставку із займаної посади, про це УНН повідомило джерело в Офісі Президента.

За інформацією співрозмовника агентства, Ілля Ємець сьогодні зранку написав заяву про відставку, водночас повідомивши про це Президента Володимира Зеленського.

Також за словами співрозмовника УНН, станом на зараз Ілля Ємець перебуває на зустрічі з Зеленським, де його, ймовірно, спонукають залишитися в кріслі міністра охорони здоров’я. Наразі заява Іллі Ємця про його відставку не є підписана.

Водночас, джерела в Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що причиною написаної заяви Ємцем став конфлікт з одним з його заступників, а також інформація про те, що колишня виконувач обов’язків охорони здоров’я Уляна Супрун вже тиждень негласно щодня присутня в міністерстві і намагається впливати на роботу відомства.

До слова, саме Уляна Супрун була ініціатором ліквідації санітарної епідеміологічної станціїї (СЕС) в Україні, внаслідок чого Кабінет міністрів України ліквідував структуру 22 травня 2017 року своїм указом, а Уляна Супрун виступала проти поновлення роботи СЕС згодом.

Нагадаємо, Іллю Ємця призначили на пост міністра охорони здоров’я на початку березня.

Раніше нардепи повідомили про відставку Ємця з посади міністра охорони здоров’я

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