Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

Норвежский министр Сандра Борх, которая пропагандировала борьбой с плагиатом, подала в отставку после того, как на прошлой неделе выяснилось, что она скопировала части своей магистерской работы десять лет назад. Об этом пишет УНН с ссылкой на politico.

Когда я писала магистерскую работу около 10 лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других заданий без указания источника. Простите. - сказала Борх местным СМИ.

Детали

Сандра Борх, министр исследований и высшего образования Норвегии, признала на пресс-конференции 19 января, что она плагиатировала части своей научной работы. Она сделала это признание после того, как в Интернете начали распространяться обвинения на нее в плагиате магистерской работы.

После сделанного заявления она официально подала в отставку.

Ранее министр активно выступала против плагиата, и даже пыталась наказать студентов за списывание чужих работ.

Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы

В СМИ известна история, как норвежский студент боролся с обвинениями в академически неправомерном поведении за плагиат собственной работы и был оправдан в суде низшей инстанции. Однако Борх передала его дело в Верховный суд Норвегии, чтобы обжаловать приговор. Она утверждала, что это "важно для всех студентов, университетов" и колледжей в Норвегии.

Студент-бизнесмен из Осло, которого разгневало решение министра пресечь самоплагиат, опубликовал подробные обвинения в плагиате в отношении дипломной работы самой Борх в соц сети X, включая орфографические ошибки, которые она скопировала из чужих работ.

По данным норвежского издания E24, более 20 процентов диссертации Борх, написанной в 2014 году в университете Тромсе, было изъято из шести других студенческих работ.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что действия Борх "несовместимы с доверием, необходимым для должности министра исследований и высшего образования".

Во вторник Борх передала свои обязанности Оддмунду Лёкенсгарду Хоэлю, который заверил, что не плагиатил свою диссертацию.