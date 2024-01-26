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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169244 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169093 просмотра

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24 январь 2024, 16:30  •  187001 просмотра

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Новости по теме

Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.

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Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады

Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.

Война •   •  23271 просмотра
В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч

Российские оккупанты понесли значительные потери с начала вторжения в Украину: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они потеряли около 380 600 человек личного состава и 6265 танков. Также потеряно тысячи единиц другой военной техники.

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч

В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме в датской Зеландии привела к решению уничтожить 25 000 индюков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Это первое выявление заболевания в Дании в 2024 году.

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В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков

Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии

Эстонская компания Milrem Robotics намерена поставить армии ОАЭ 60 беспилотных боевых наземных систем, что считается крупнейшей робототехнической сделкой в мире. Фирма также возглавит программу по интеграции этих систем в возможности Вооруженных сил ОАЭ.

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Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии

Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Украинские полярники показали южнополярных поморников с птенцами. Ученые сняли, как один из родителей возвращается в гнездо и берет опеку над птенцом.

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Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Международный суд ООН примет решение по запросу Южной Африки о классификации войны Израиля в Газе как геноцида. Это первый шаг в рассмотрении дела ЮАР, которое Израиль категорически отрицает и просит суд отклонить.

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Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.

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Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.

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26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые

Исследователи нашли подвид бактерий, вызывающих сифилис, в человеческих останках 2000-летней давности в Бразилии. Открытие дает новое понимание происхождения сифилиса, в частности его невенерического варианта.

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Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые