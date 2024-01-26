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Міністерка освіти Норвегії, яка виступала проти плагіату подала у відставку: посадовицю спіймали на плагіаті магістерської

Міністерка освіти Норвегії, яка виступала проти плагіату подала у відставку: посадовицю спіймали на плагіаті магістерської

Київ • УНН

 • 27181 перегляди

Міністр досліджень і вищої освіти Норвегії Сандра Борх подала у відставку після того, як зізналася у плагіаті частини своєї магістерської роботи 2014 року. Понад 20% її дисертації було скопійовано з інших студентських робіт, що призвело до того, що її посада стала неприйнятною.

Норвезька міністерка Сандра Борх, яка пропагувала боротьбою з плагіатом, подала у відставку після того, як минулого тижня з’ясувалось що вона скопіювала частини своєї магістерської роботи десять років тому. Про це пише УНН із посиланням на politico.

Коли я писала магістерську роботу близько 10 років тому, я зробила велику помилку. Я взяла текст з інших завдань без вказівки джерела. Вибачте. 

— сказала Борх місцевим ЗМІ.

Деталі

Сандра Борх, міністр досліджень і вищої освіти Норвегії, визнала на пресконференції 19 січня, що вона плагіатувала частини своєї наукової роботи. Вона зробила це зізнання після того, як в Інтернеті почали ширитись звинувачення на неї у плагіаті магістерської роботи.

Після зробленої заяви вона офіційно подала у відставку.

Раніше міністерка активно виступала проти плагіату, та навіть намагалася покарати студентів за списування чужих робіт. 

Президентку Гарвардського університету підозрюють в плагіаті наукової роботи22.12.23, 14:25 • 25355 переглядiв

В ЗМІ відома історія, як норвежський студент боровся зі звинуваченнями у академічно неправомірній поведінці за плагіат власної роботи та був виправданий у суді нижчої інстанції. Однак Борх передала його справу до Верховного суду Норвегії, аби оскаржити вирок. Вона стверджувала, що це "важливо для всіх студентів, університетів" і коледжів у Норвегії.

Студент-бізнесмен з Осло, якого розгнівало рішення міністра припинити самоплагіат, опублікував докладні звинувачення в плагіаті щодо дипломної роботи самої Борх у соц мережі X, включаючи орфографічні помилки, які вона скопіювала з чужих робіт.

За даними норвезького видання E24, понад 20 відсотків дисертації Борх, написаної в 2014 році в університеті Тромсе, було вилучено з шести інших студентських робіт.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що дії Борх "несумісні з довірою, необхідною для посади міністра досліджень і вищої освіти".

У вівторок Борх передала свої обов’язки Оддмунду Льокенсгарду Хоелю, який запевнив, що не плагіатував свою дисертацію.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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