Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы

Президента Гарвардского университета Клодин Гей обвинили в плагиате докторской диссертации. Об этом сообщает издание The New York Times, пишет УНН.

Детали

В докторской диссертации президента 1997 года, студенты заметили плагиат. Гей цитировала другие источники и не указывала авторов. В Гарварде сообщили о сходстве не только некоторых фраз, но и целых абзацев. Также Гей, как отмечается, скопировала слова благодарности, которые были в книге ученого Дженнифера Гохшильда.

В среду Гарвард заявил, что расследованием работы доктора Гея занимался не отдел добропорядочности исследований факультета искусств и наук, который обычно расследует обвинения в плагиате против члена этого факультета. Вместо этого корпорация, правление из 12 членов, которое критиковали за замкнутость, назначило комиссию из внешних ученых, чтобы избежать конфликта интересов, поскольку глава отдела добропорядочности в исследованиях в конечном итоге отчитывается перед президентом - пишет The New York Times.

В Гарварде сообщают, что президент должна обновить диссертацию и исправить плагиат. Ранее и Гей обвинили в плагиате в местной статье.

Напомним,

Ученую-бихевиористку Франческу Джино из Гарвардской бизнес-школы, которая была соавтором десятков научных статей в рецензируемых журналах, обвиняют в фабрикации исследований, которые в том числе касались честного поведения.