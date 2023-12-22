Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы
Киев • УНН
Президент Гарвардского университета Клодин Хей находится под пристальным вниманием из-за вероятного плагиата в ее докторской диссертации 1997 года, причем сходство варьируется от фраз до целых абзацев. Чтобы избежать конфликта интересов, Гарвард поручил провести расследование внешней группе экспертов.
Президента Гарвардского университета Клодин Гей обвинили в плагиате докторской диссертации. Об этом сообщает издание The New York Times, пишет УНН.
Детали
В докторской диссертации президента 1997 года, студенты заметили плагиат. Гей цитировала другие источники и не указывала авторов. В Гарварде сообщили о сходстве не только некоторых фраз, но и целых абзацев. Также Гей, как отмечается, скопировала слова благодарности, которые были в книге ученого Дженнифера Гохшильда.
В среду Гарвард заявил, что расследованием работы доктора Гея занимался не отдел добропорядочности исследований факультета искусств и наук, который обычно расследует обвинения в плагиате против члена этого факультета. Вместо этого корпорация, правление из 12 членов, которое критиковали за замкнутость, назначило комиссию из внешних ученых, чтобы избежать конфликта интересов, поскольку глава отдела добропорядочности в исследованиях в конечном итоге отчитывается перед президентом
В Гарварде сообщают, что президент должна обновить диссертацию и исправить плагиат. Ранее и Гей обвинили в плагиате в местной статье.
Напомним,
Ученую-бихевиористку Франческу Джино из Гарвардской бизнес-школы, которая была соавтором десятков научных статей в рецензируемых журналах, обвиняют в фабрикации исследований, которые в том числе касались честного поведения.
Президента Гарвардского университета подозревают в плагиате научной работы
Президент Гарвардского университета Клодин Хей находится под пристальным вниманием из-за вероятного плагиата в ее докторской диссертации 1997 года, причем сходство варьируется от фраз до целых абзацев. Чтобы избежать конфликта интересов, Гарвард поручил провести расследование внешней группе экспертов.
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