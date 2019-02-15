Министр обороны Великобритании говорил об Украине на открытии Мюнхенской конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На открытии Мюнхенской конференции по безопасности - 2019, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время выступления заявил, что такие государства, как Украина, которые подвергаются нападкам со стороны России, не останутся без поддержки, передает УНН со ссылкой на DW.
"Мы не оставим такие государства, как Украина, на которые нападает Россия. Россия остается опасностью и через 30 лет после падения Берлинской стены и действует противозаконно в Донбассе", - цитирует издание министра.
Как сообщал УНН, Мюнхенская конференция по безопасности официально стартовала в пятницу, 15 февраля в Германии в 15:00 по киевскому времени.
Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции ожидается участие около 40 глав государств и правительств и около сотни министров. Среди тем нынешней конференции - Украина, Сирия и Венесуэла.
Напомним, об участии в конференции заявлял Президент Украины Петр Порошенко, который планирует рассказать о вмешательстве РФ в выборы в Украине.