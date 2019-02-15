Министр обороны Великобритании говорил об Украине на открытии Мюнхенской конференции

"Мы не оставим такие государства, как Украина, на которые нападает Россия. Россия остается опасностью и через 30 лет после падения Берлинской стены и действует противозаконно в Донбассе", - цитирует издание министра.

Как сообщал УНН, Мюнхенская конференция по безопасности официально стартовала в пятницу, 15 февраля в Германии в 15:00 по киевскому времени.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции ожидается участие около 40 глав государств и правительств и около сотни министров. Среди тем нынешней конференции - Украина, Сирия и Венесуэла.

Напомним, об участии в конференции заявлял Президент Украины Петр Порошенко, который планирует рассказать о вмешательстве РФ в выборы в Украине.