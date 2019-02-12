Порошенко розповість про втручання РФ у вибори в Україні на форумі в Мюнхені

"З виборами пов’язані не лише нові можливості для країни, з виборами пов’язані і виклики. Перший виклик - це виклик реваншизму, це втручання Росії у виборчий процес. Частину інформації про безпосереднє втручання Росії я спробую оприлюднити під час Мюнхенського безпекового форуму", - наголосив голова держави.



За його словами, процес втручання РФ у вибори продовжується й досі.



Крім того, за його словами, іншим викликом для України під час виборів глава держави назвав виклик популізму.



Нагадаємо, під час візиту голови МЗС України у США Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.