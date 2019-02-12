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Порошенко розповість про втручання РФ у вибори в Україні на форумі в Мюнхені

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Порошенко оприлюднить інформацію про втручання РФ у вибори в Україні на Мюнхенському безпековому форумі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

"З виборами пов’язані не лише нові можливості для країни, з виборами пов’язані і виклики. Перший виклик - це виклик реваншизму, це втручання Росії у виборчий процес. Частину інформації про безпосереднє втручання Росії я спробую оприлюднити під час Мюнхенського безпекового форуму", - наголосив голова держави.

За його словами, процес втручання РФ у вибори продовжується й досі.

Крім того, за його словами, іншим викликом для України під час виборів глава держави назвав виклик популізму.

Нагадаємо, під час візиту голови МЗС України у США Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Українські Національні Новини

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