Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Порошенко обнародует информацию о вмешательстве РФ в выборы в Украине на Мюнхенском форуме по безопасности. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"С выборами связаны не только новые возможности для страны, с выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации про непосредственное вмешательство России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности" , - подчеркнул глава государства.
По его словам, процесс вмешательства РФ в выборах продолжается до сих пор.
Кроме того, по его словам, другим вызовом для Украины во время выборов глава государства назвал вызов популизма.
Напомним, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с гсоветником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.