Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене

"С выборами связаны не только новые возможности для страны, с выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации про непосредственное вмешательство России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности" , - подчеркнул глава государства.



По его словам, процесс вмешательства РФ в выборах продолжается до сих пор.



Кроме того, по его словам, другим вызовом для Украины во время выборов глава государства назвал вызов популизма.



Напомним, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с гсоветником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.