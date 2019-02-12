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Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене

Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене

Киев  •  УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Порошенко обнародует информацию о вмешательстве РФ в выборы в Украине на Мюнхенском форуме по безопасности. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"С выборами связаны не только новые возможности для страны, с выборами связаны и вызовы. Первый вызов - это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации про непосредственное вмешательство России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности" , - подчеркнул глава государства.

По его словам, процесс вмешательства РФ в выборах продолжается до сих пор.

Кроме того, по его словам, другим вызовом для Украины во время выборов глава государства назвал вызов популизма.

Напомним, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с гсоветником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Украинские Национальные Новости

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