В Мюнхене стартует международная конференция по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мюнхенская конференция по безопасности официально стартует в Германии в 15:00 по киевскому времени, передает УНН.
"Мюнхенская конференция по безопасности - 2019 официально начинается прямо сейчас - вступительным словом главы МКБ Вольфганга Ишингера и министров обороны Германии и Великобритании Урсулы фон дер Ляйен и Гэвина Уильямсона", - сообщили в Twitter конференции.
Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции ожидается участие около 40 глав государств и правительств и около сотни министров.
Среди тем нынешней 55-й Мюнхенской конференции по безопасности - Украина, Сирия и Венесуэла.
"Я с нетерпением жду выходных с важными дебатами. Все проблемы безопасности, с которыми мы будем иметь дело на этих выходных, - от региональных конфликтов и гонок вооружений до изменений климата или транснациональной организованной преступности - созданы человеком. Мы можем и должны на них реагировать" , - отметил в Twitter глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Об участии в конференции заявлял Президент Украины Петр Порошенко, который планирует рассказать о вмешательстве РФ в выборы в Украине.
Присутствовать на МКБ будет и глава МИД Украины Павел Климкин, который обсудит поддержку Украины.