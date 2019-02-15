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У Мюнхені стартує міжнародна конференція з безпеки

У Мюнхені стартує міжнародна конференція з безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Мюнхенська конференція з безпеки офіційно стратує у Німеччині о 15:00 за київським часом, передає УНН.

"Мюнхенська конференція з безпеки - 2019 офіційно починається прямо зараз - вступним словом очільника МКБ Вольфганга Ішингера і міністрів оборони Німеччини і Великої Британії Урсули фон дер Ляєн і Гевіна Вільямсона", - повідомили у Twitter конференції.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка цього року триватиме з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції очікується участь близько 40 лідерів держав та очільників урядів та близько сотні міністрів.

Серед тем цьогорічної 55-ої Мюнхенської конференції з безпеки - Україна, Сирія та Венесуела.

"Я з нетерпінням чекаю вихідних з важливими дебатами. Усі проблеми безпеки, з якими ми будемо мати справу на цих вихідних, - від регіональних конфліктів і гонок озброєнь до зміни клімату або транснаціональної організованої злочинності - створені людиною. Ми можемо і повинні на них реагувати", - зазначив у Twitter очільник МКБ Вольфганг Ішингер.

Про участь у конференції заявляв Президент України Петро Порошенко, який планує розповісти про втручання РФ у вибори в Україні.

Присутнім на МКБ буде і голова МЗС України Павло Клімкін, який обговорить підтримку України.

Українські Національні Новини

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