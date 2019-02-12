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Клімкін обговорить підтримку України на Мюнхенській конференції

Клімкін обговорить підтримку України на Мюнхенській конференції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки і проведе низку двосторонніх зустрічей. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"15-16 лютого Павло Клімкін перебуватиме у Мюнхені, де братиме участь у 55-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Там від візьме участь у тематичній дискусії відносно Сходу і Заходу, а також у панельних дискусіях на тему енергетичної безпеки", - сказала Зеленко.

У межах заходу, за її словами, планується проведення двосторонніх зустрічей, головною метою який є отримання підтримки міжнародних партнерів у подальшому відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Порошенко розповість про втручання РФ у вибори в Україні на форумі в Мюнхені.

Українські Національні Новини

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