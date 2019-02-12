Клімкін обговорить підтримку України на Мюнхенській конференції

"15-16 лютого Павло Клімкін перебуватиме у Мюнхені, де братиме участь у 55-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Там від візьме участь у тематичній дискусії відносно Сходу і Заходу, а також у панельних дискусіях на тему енергетичної безпеки", - сказала Зеленко.

У межах заходу, за її словами, планується проведення двосторонніх зустрічей, головною метою який є отримання підтримки міжнародних партнерів у подальшому відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Порошенко розповість про втручання РФ у вибори в Україні на форумі в Мюнхені.