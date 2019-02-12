Климкин обсудит поддержку Украины на Мюнхенской конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской международной конференции по безопасности и проведет ряд двусторонних встреч. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"15-16 февраля Павел Климкин будет находиться в Мюнхене, где примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Там от примет участие в тематической дискуссии относительно Востока и Запада, а также в панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности", - сказала Зеленко.
В рамках мероприятия, по ее словам, планируется проведение двусторонних встреч, главной целью которых является получение поддержки международных партнеров в дальнейшем отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене.