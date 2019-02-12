Климкин обсудит поддержку Украины на Мюнхенской конференции

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65977 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87790 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131868 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130354 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125301 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Климкин обсудит поддержку Украины на Мюнхенской конференции

Климкин обсудит поддержку Украины на Мюнхенской конференции

Киев  •  УНН

 • 9677 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской международной конференции по безопасности и проведет ряд двусторонних встреч. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"15-16 февраля Павел Климкин будет находиться в Мюнхене, где примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Там от примет участие в тематической дискуссии относительно Востока и Запада, а также в панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности", - сказала Зеленко.

В рамках мероприятия, по ее словам, планируется проведение двусторонних встреч, главной целью которых является получение поддержки международных партнеров в дальнейшем отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Порошенко расскажет о вмешательстве РФ в выборы в Украине на форуме в Мюнхене.

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