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Міністр оборони Великобританії говорив про Україну на відкритті Мюнхенської конференції

Міністр оборони Великобританії говорив про Україну на відкритті Мюнхенської конференції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. На відкритті Мюнхенської конференції з безпеки - 2019, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон під час промови заявив, що такі держави, як Україна, які зазнають нападок з боку Росії, не залишаться без підтримки, передає УНН з посиланням на DW.

"Ми не залишемо такі держави, як Україна, на які нападає Росія. Росія залишається небезпекою і через 30 років після падіння Берлінського муру і діє протизаконно на Донбасі", - цитує видання міністра.

Як повідомляв УНН, Мюнхенська конференція з безпеки офіційно стартувала у п’ятницю, 15 лютого в Німеччині о 15:00 за київським часом.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка в цьому році пройде з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції очікується участь близько 40 глав держав і урядів і близько сотні міністрів. Серед тем цьогорічної конференції - Україна, Сирія і Венесуела.

Нагадаємо, про участь в конференції заявляв Президент України Петро Порошенко, який планує розповісти про втручання РФ у вибори в Україні.

Українські Національні Новини

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