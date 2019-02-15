Міністр оборони Великобританії говорив про Україну на відкритті Мюнхенської конференції

"Ми не залишемо такі держави, як Україна, на які нападає Росія. Росія залишається небезпекою і через 30 років після падіння Берлінського муру і діє протизаконно на Донбасі", - цитує видання міністра.

Як повідомляв УНН, Мюнхенська конференція з безпеки офіційно стартувала у п’ятницю, 15 лютого в Німеччині о 15:00 за київським часом.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка в цьому році пройде з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції очікується участь близько 40 глав держав і урядів і близько сотні міністрів. Серед тем цьогорічної конференції - Україна, Сирія і Венесуела.

Нагадаємо, про участь в конференції заявляв Президент України Петро Порошенко, який планує розповісти про втручання РФ у вибори в Україні.