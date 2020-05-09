Министр обороны Украины ознакомил стратегических советников с результатамы анализа оборонной реформы

“В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители оборонных ведомств таких стран-партнеров Украины, как США, Великобритания, Канада, ФРГ, Республика Польша и Литовская Республика. Модератором от DRAB стал главный стратегический советник от Соединенных Штатов, генерал-лейтенант (в отставке) К.Дейтон”, — говорится в сообщении.

Также в начале разговора, по инициативе Андрея Тарана, участники видеоконференции почтили память тех, кто отдал жизнь во Второй мировой войне 1939-1945 годов для достижения победы над нацизмом.

“Во время видеосвязи Министр обороны Украины ознакомил стратегических советников с результатами недавно завершенного анализа состояния реализации оборонной реформы, а также дальнейшими шагами ее реализации на среднесрочную перспективу”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ходе дискуссии были уточнены основные направления сосредоточения усилий иностранной консультативно-совещательной помощи. Андрей Таран предложил усовершенствовать систему деятельности группы путем введения в практику новых форм и способов взаимодействия на высшем уровне и осуществления действенного механизма измерения прогресса в достижении целей трансформации.

“В этом контексте глава оборонного ведомства сообщил о создании Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны, в котором будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB. Министр подчеркнул, что комплектование Департамента будет происходить на конкурсной основе и лучшими специалистами в области международного сотрудничества”, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора Министр обороны Украины ознакомил стратегических советников с информацией о мерах, предпринимаемых с целью обеспечения обороноспособности государства и направлены на развитие оперативных возможностей ВС Украины по стандартам НАТО в условиях российской агрессии на Востоке Украины и борьбы с пандемией коронавируса.

“Особый акцент Андрей Таран сделал на системных мерах, принимаемых в Минобороны для предотвращения проявлений коррупции по принципу „нулевой толерантности“ к этому явлению и нецелевого использования средств”, — отмечается в сообщении.

В итоге, это мероприятие позволило продолжить действенный диалог со стратегическими советниками высокого уровня Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины и детально обсудить перспективы дальнейшей совместной работы.

Отмечается, что иностранные советники выразили надежду на скорейшего возвращения к работе непосредственно в Министерстве обороны Украины после снятия ограничений, вызванных пандемией.

Напомним, Министр обороны Украины обсудил с послом Великобритании оборонительную реформу.