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Міністр оборони України ознайомив стратегічних радників з результатами аналізу оборонної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран у форматі відеоконференції ознайомив стратегічних радників з результатами аналізу оборонної реформи та подальшими кроками її реалізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Міністр оборони України ознайомив стратегічних радників з результатами аналізу оборонної реформи

“У заході взяли участь високопоставлені представники оборонних відомств таких країн-партнерів України, як США, Велика Британія, Канада, ФРН, Республіка Польща та Литовська Республіка. Модератором від DRAB став головний стратегічний радник від Сполучених Штатів, генерал-лейтенант (у відставці) К.Дейтон”, — йдеться в повідомленні.

Також на початку розмови, за ініціативи Андрія Тарана, учасники відеоконференції вшанували пам’ять тих, хто віддав життя у Другій світовій війні 1939-1945 років для досягнення перемоги над нацизмом.

“Під час відеозв’язку Міністр оборони України ознайомив стратегічних радників із результатами нещодавно завершеного аналізу стану втілення оборонної реформи, а також подальшими кроками її реалізації на середньострокову перспективу”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що в ході дискусії було уточнено основні напрями зосередження зусиль іноземної консультативно-дорадчої допомоги. Андрій Таран запропонував удосконалити систему діяльності групи шляхом введення в практику нових форм і способів взаємодії на вищому рівні та втілення в життя дієвого механізму вимірювання прогресу у досягненні цілей трансформації.

“У цьому контексті глава вітчизняного оборонного відомства повідомив про створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони, в якому функціонуватиме спеціальний підрозділ, що відповідатиме за виведення міжнародної діяльності Міністерства на якісно новий рівень та створення належних умов для взаємодії із DRAB. Міністр підкреслив, що комплектування Департаменту відбуватиметься на конкурсній основі та найкращими фахівцями в галузі міжнародної співпраці”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, під час розмови Міністр оборони України ознайомив стратегічних радників з інформацію стосовно заходів, що вживаються з метою забезпечення обороноздатності держави та спрямовані на розвиток оперативних спроможностей ЗС України за стандартами НАТО в умовах російської агресії на Сході України та боротьби з пандемією коронавірусу.

“Особливий наголос Андрій Таран зробив на системних заходах, що вживаються в Міноборони для запобігання проявам корупції за принципом „нульової толерантності“ до цього явища та нецільового використання коштів”, — зазначається в повідомленні.

У підсумку, зазначений захід дозволив продовжити дієвий діалог зі стратегічними радниками високого рівня Міністерства оборони та ЗС України і детально обговорити перспективи подальшої спільної роботи.

Зазначається, що іноземні радники висловили сподівання щодо скорішого повернення до роботи безпосередньо у Міністерстві оборони України після зняття обмежень, спричинених пандемією.

Нагадаємо, Міністр оборони України обговорив із послом Британії оборонну реформу.

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