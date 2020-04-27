Міністр оборони України обговорив із послом Британії оборонну реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, відбулася відеоконференція міністра оборони Андрія Тарана з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Йшлося про нарощення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України і оборонну реформу, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
“У ході переговорів сторони узгодили пріоритети співпраці, особливо, що стосується нарощення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, підтримання динаміки оборонної реформи, а також покрашення якості освіти та підготовки відповідно до стандартів НАТО з використанням потенціалу операції “Орбітал”, — повідомили у пресслужбі.
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За результатами переговорів визначено спільні завдання та пріоритети на найближчу перспективу, додали у Міноборони.
Як повідомляв УНН, за минулий рік оборонні витрати України зросли на понад 9%.