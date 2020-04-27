За минулий рік оборонні витрати України зросли на понад 9% – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За 2019 рік Україна збільшила свої оборонні витрати на 9,3%, у порівнянні з попереднім роком. Таким чином, загальна сума витрат на оборону становить 5,2 млрд доларів. Про це повідомляє Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI), інформує УНН.
Згідно із результатами дослідження, за минулий рік Україна опинилася на 35 місці за рівнем оборонних витрат у світовому вимірі, займаючи у 2018 році 41 сходинку.
Також у SIPRI вказали, що оборонні витрати України склали 5,2 млрд доларів США, що становить 3,4% валового внутрішнього продукту країни і такий показник виявився на 9,3% вищим, ніж у попередньму, 2018 році. Згідно з таблицею, українські витрати становлять 0,3% від таких витрат у світовому масштабі 2019 року.
Лідерами списку залишаються США (732 млрд дол), КНР (261 млрд дол), Індія (71,1 млрд дол), Росія (65,1 млрд дол), Саудівська Аравія (61,9 млрд дол). До десятки також увійшли: Франція (50,1 млрд дол), Німеччина (49,3), Велика Британія (48,7), Японія (47,6) та Південна Корея (43,9).
Як повідомлялося раніше в УНН, у США закликали Україну запровадити реформу оборонних закупівель.