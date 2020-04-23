У США закликали Україну запровадити реформу оборонних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сполучені Штати вітають кроки, які Україна робить у напряму реформи в оборонному секторі та закликають запровадити реформу оборонних закупівель. Про це заявив аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні, полковник Томас Воффорд у відеозверненні, оприлюдненому посольством, передає УНН.
"Цими днями нам всім бракує хороших новин. Тому я хотів поділитися з вами ось чим. У часи COVID-19 партнерство між Україною та США в галузі оборони триває і навіть зміцнюється. Зараз тренінги, які проводять наші сили спеціальних операцій для України, невпинно продовжуються. Звичайно, із застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту. Для нас це честь ділитись з Україною індивідуальним досвідом, аби допомогти українським силам спеціальних операцій удосконалити навички, необхідні для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав полковник.
Він також висловив вдячність українським партнерам за їхні уроки для американської сторони.
"Ми вітаємо ті кроки, які Україна робить у напряму реформи в оборонному секторі та закликаємо запровадити реформу оборонних закупівель, що дасть змогу США підтримувати сильні Збройні сили України. США за одно з народом України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності проти російської агресії", - підкреслив Воффорд.
Нагадаємо, напередодні посольство США заявило про намір “ствердити реальний стан речей” на тлі поширення дезінформації щодо справжнього американсько-українського партнерства у зменшенні біологічних загроз.