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У США закликали Україну запровадити реформу оборонних закупівель

У США закликали Україну запровадити реформу оборонних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сполучені Штати вітають кроки, які Україна робить у напряму реформи в оборонному секторі та закликають запровадити реформу оборонних закупівель. Про це заявив аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні, полковник Томас Воффорд у відеозверненні, оприлюдненому посольством, передає УНН.

"Цими днями нам всім бракує хороших новин. Тому я хотів поділитися з вами ось чим. У часи COVID-19 партнерство між Україною та США в галузі оборони триває і навіть зміцнюється. Зараз тренінги, які проводять наші сили спеціальних операцій для України, невпинно продовжуються. Звичайно, із застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту. Для нас це честь ділитись з Україною індивідуальним досвідом, аби допомогти українським силам спеціальних операцій удосконалити навички, необхідні для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав полковник.

Він також висловив вдячність українським партнерам за їхні уроки для американської сторони.

"Ми вітаємо ті кроки, які Україна робить у напряму реформи в оборонному секторі та закликаємо запровадити реформу оборонних закупівель, що дасть змогу США підтримувати сильні Збройні сили України. США за одно з народом України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності проти російської агресії", - підкреслив Воффорд.

Нагадаємо, напередодні посольство США заявило про намір “ствердити реальний стан речей” на тлі поширення дезінформації щодо справжнього американсько-українського партнерства у зменшенні біологічних загроз.

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