США повідомили про "реальний стан речей" щодо партнерства з Україною у зменшенні біологічних загроз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Посольство США заявило про намір “ствердити реальний стан речей” на тлі поширення дезінформації щодо справжнього американсько-українського партнерства у зменшенні біологічних загроз. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті посольства, передає УНН.
“Посольство США хотіло б ствердити реальний стан речей у стосунку поширення дезінформації, що кружляє у деяких колах України, наслідуючи російську дезінформацію щодо справжнього американсько-українського партнерства у зменшенні біологічних загроз. Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні разом з українським урядом над забезпеченням консолідованого і захищеного зберігання збудників хвороб та загрозливих токсинів у відповідних державних установах, так щоб при цьому можна було проводити мирні дослідження та розробляти вакцини”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в посольстві, США також працюють з українськими партнерами, щоб розвинути здатність України виявляти спалахи, спричинені небезпечними патогенами, перш ніж вони становитимуть загрозу безпеці чи стабільності.
“Наші спільні зусилля допомагають гарантувати, що небезпечні збудники не потраплять у чужі руки. Ми пишаємось тим, що співпрацюємо з Міністерством охорони здоров’я, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Національною академією аграрних наук та Міністерством оборони, щоб усім нам жилося безпечніше”, — зазначили дипломати.
Також вони пояснили, що Міжнародний науково-технічний центр в Україні (МНТЦ/STCU) — це міжурядова організація, сторонами в якій є Азербайджан, Європейський Союз, Грузія, Молдова, Україна, США та Узбекистан.
“МНТЦ покликаний сприяти глобальному миру та процвітанню шляхом спільного зменшення ризиків, пов’язаних з хімічною, біологічною, радіологічною та ядерними зброєю, шляхом підтримки цивільних науково-технічних партнерств та співпраці, що стосуються глобальних загроз безпеці та сприяють нерозповсюдженню”, — додали в посольстві.
Як повідомляв УНН, раніше Всесвітня організація охорони заявила, що спалах COVID-19 та реагування на нього супроводжувалися масивною “інфодемією”.