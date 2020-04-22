США сообщили о "реальном положении вещей" касательно партнерства с Украиной в уменьшении биологических угроз

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 4835 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 10574 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 18171 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 53178 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 94621 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104274 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130109 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130022 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174638 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122105 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 91028 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 101154 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 100766 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 51173 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 62880 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 18093 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 62880 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 131671 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 174635 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 159570 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 12703 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 51173 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 100766 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 101154 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104092 просмотра
Актуальное
США сообщили о "реальном положении вещей" касательно партнерства с Украиной в уменьшении биологических угроз

США сообщили о "реальном положении вещей" касательно партнерства с Украиной в уменьшении биологических угроз

Киев  •  УНН

 • 20714 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Посольство США заявило о намерении “утвердить реальное положение вещей” на фоне распространения дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства, передает УНН.

“Посольство США хотело бы утвердить реальное положение вещей в отношения распространение дезинформации, что кружит в некоторых кругах Украины, следуя российской дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз. Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины”, — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, США также работают с украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности.

“Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны, чтобы всем нам жилось безопаснее”, — отметили дипломаты.

Также они объяснили, что Международный научно-технический центр в Украине (МНТЦ/STCU) — это межправительственная организация, сторонами в котором являются Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.

“МНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием, путем поддержки гражданских научно-технических партнерств и сотрудничества, касающегося глобальных угроз безопасности и способствующихнераспространению”, — добавили в посольстве .

Как сообщал УНН, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка COVID-19 и реагирования на него сопровождались массивной “инфодемией”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы