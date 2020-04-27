Министр обороны Украины обсудил с послом Великобритании оборонительную реформу

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32553 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78101 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101589 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127877 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128597 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171818 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157143 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Министр обороны Украины обсудил с послом Великобритании оборонительную реформу

Министр обороны Украины обсудил с послом Великобритании оборонительную реформу

Киев  •  УНН

 • 12119 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, состоялась видеоконференция министра обороны Андрея Тарана с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Речь шла о наращивании возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и оборонной реформе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе переговоров стороны согласовали приоритеты сотрудничества, особенно, что касается наращивания возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, поддержание динамики оборонной реформы, а также улучшение качества образования и подготовки в соответствии со стандартами НАТО с использованием потенциала операции "Орбитал", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны рассказали детали разговора Тарана с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании

По результатам переговоров определены общие задачи и приоритеты на ближайшую перспективу, добавили в Минобороны.

Как сообщал УНН, за прошлый год оборонные расходы Украины выросли на более чем 9%.

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