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Министр обороны США: Россия не выводит, а добавляет боевые самолеты и запасается кровью

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что правительство США не видит ни одного вывода российских войск с границы Украины. Зато США продолжают видеть, как Россия увеличивает свои возможности и войска даже в последние несколько дней, сказал Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг. Его слова цитирует CNN, передает УНН.

Детали

Остин сообщил, что США видят, как Россия "выставляет больше боевых и вспомогательных самолетов", а также "повышает свою боеспособность в Черном море" и даже "делает запасы крови".

"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых самолетов и самолетов поддержки. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море", - утверждает Остин.

Он также добавил, что в последние дни США видят, что часть российских войск "приблизилась на дюйм к границе" с Украиной.

"Я сам недавно был солдатом и знаю не понаслышке, что таких вещей просто так не делают, и точно не делаешь, если собираешься ехать домой, поэтому мы и наши союзники будем сохранять бдительность", — сказал Остин.

По словам министра, что, хотя США все еще "собирают подробности" об обстреле украинского Донбасса, есть опасения, что это могло быть сделано Россией, чтобы создать повод для вторжения.

"Мы уже некоторое время говорили, что русские могут сделать нечто подобное, чтобы оправдать военный конфликт, — заметил Остин. - Поэтому мы будем очень внимательно следить за этим".

Остин собирается отправиться в Польшу, где встретится с американскими войсками. Он отметил, что в четверг Болгария согласилась принять у себя роту "Страйкер" армии США для совместных учений.

Добавим

Москва отрицает, что планирует вторгнуться в Украину, и заявила на этой неделе, что выводит часть войск. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, по его словам, видно подразделения, которые отбывают.

Maxar Technologies, частная американская компания, которая отслеживает наращивания, заявила, что спутниковые снимки показывают, что хотя Россия вывела часть военной техники из-под Украины, другая техника прибыла.

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