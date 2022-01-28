Ще один сигнал про підготовку нападу: Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медобладнання - Reuters

Деталі

Нинішні та колишні офіційні особи США кажуть, що конкретні показники, такі як запаси крові, мають вирішальне значення для визначення того, чи Москва готова здійснити вторгнення, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.

Розкриття запасів крові офіційними особами США на умовах анонімності додає ще один контекст до зростаючих попереджень США про те, що Росія може готуватися до нового вторгнення в Україну.

Пентагон раніше визнав розгортання "медичної підтримки" частиною нарощування потенціалу Росії. Але розкриття запасів крові додає рівень деталізації, який, за словами експертів, має вирішальне значення для визначення військової готовності Росії.

Троє офіційних осіб США, які говорили про постачання крові, відмовилися повідомити, коли саме США зафіксували їхнє пересування до формування поблизу України. Проте двоє з них сказали, що "це сталося протягом останніх тижнів".

Контекст

Раніше президент Джо Байдена заявлял про ймовірний напад з боку Росії та зауваження держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Росія може почати новий напад на Україну "в дуже короткі терміни".

Представники Білого дому, неодноразово відмічали публічні попередження США про військову готовність Росії.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували плани вторгнення. Але Москва каже, що відчуває загрозу через зв'язки Києва, що зростають, із Заходом.

Доповнення

"Вимоги безпеки" Росії, представлені в грудні, включають припинення подальшого розширення НАТО, заборону вступу України та виведення сил і озброєнь альянсу зі східноєвропейських країн, що приєдналися після Холодної війни.

Путін заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати та НАТО не відповіли на основні вимоги Росії щодо безпеки, але Москва готова продовжувати переговори.

Сполучені Штати та їхні союзники заявили, що Росія зіткнеться із жорсткими економічними санкціями, якщо вона нападе на Україну.

Західні країни вже неодноразово запроваджували економічні санкції з того часу, як російські війська захопили та анексували український півострів Крим у 2014 році.

Але такі кроки мало вплинули на російську політику, оскільки Москва, головний постачальник енергоресурсів до Європи, розраховувала, що Захід не зробить достатньо серйозних кроків, щоб завадити експорту газу.