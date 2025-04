Reuters: супутник зафіксував відведення та прибуття нової військової техніки РФ біля кордонів України

Деталі

Повідомили, що Росія, як і раніше, має багато військових і техніки поблизу України.

16 лютого західні країни попередили про нарощування російської військової сили біля кордонів України, що суперечить наполегливим заявам Москви про частковий відступ, зазначає агентство.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Troops and tents and equipment remain deployed in the Opuk training area along the Black Sea coast, Maxar says. Artillery units continue to train and several groups have been positioned in convoy formation. : @Maxar pic.twitter.com/oyvfQf5FVm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Що було раніше

Напередодні Генсек НАТО заявив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин до місць постійної дислокації.

Держсекретар США також повідомив, що Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.

Президент України також заявив, що відведення сил не фіксує.

Згодом адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.