Reuters: спутник зафиксировал отвод и прибытие новой военной техники РФ возле границ Украины

Детали

Сообщили, что Россия по-прежнему имеет много военных и техники вблизи Украины.

16 февраля западные страны предупредили о наращивании российской военной силы у границ Украины, что противоречит настойчивым заявлениям Москвы о частичном отступлении, отмечает агентство.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Troops and tents and equipment remain deployed in the Opuk training area along the Black Sea coast, Maxar says. Artillery units continue to train and several groups have been positioned in convoy formation. : @Maxar pic.twitter.com/oyvfQf5FVm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Что было раньше

Накануне Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

Госсекретарь США также сообщил, что Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Президент Украины также заявил, что отвод сил не фиксирует.

Впоследствии администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.