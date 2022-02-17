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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Міністр оборони США: Росія не виводить, а додає бойові літаки та запасається кров'ю

Міністр оборони США: Росія не виводить, а додає бойові літаки та запасається кров'ю

Київ • УНН

 • 18434 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що уряд США не бачить жодного виведення російських військ із кордону України. Натомість США продовжують бачити, як Росія збільшує свої можливості та війська навіть в останні кілька днів, сказав Остін на пресконференції у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у четвер. Його слова цитує CNN, передає УНН.

Деталі

Остін повідомив, що США бачать, як Росія "виставляє більше бойових та допоміжних літаків", а також "підвищує свою боєздатність у Чорному морі" і навіть "робить запаси крові".

"Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових літаків та літаків підтримки. Ми бачимо, як вони підвищують свою готовність у Чорному морі", - ствержує Остін.

Він також додав, що останніми днями США бачать, що частина російських військ "наблизилась на дюйм до кордону" з Україною.

"Я сам нещодавно був солдатом і знаю не з чуток, що таких речей просто так не роблять, і точно не робиш, якщо збираєшся їхати додому, тому ми і наші союзники зберігатимемо пильність", — сказав Остін.

За словами міністра, що, хоча США все ще "збирають подробиці" про обстріл українського Донбасу, є побоювання, що це могло бути зроблено Росією, щоб створити привід для вторгнення.

"Ми вже деякий час говорили, що росіяни можуть зробити щось подібне, щоб виправдати воєнний конфлікт, — зауважив Остін. — Тому ми дуже уважно слідкуватимемо за цим".

Остін збирається вирушити до Польщі, де зустрінеться з американськими військами. Він зазначив, що у четвер Болгарія погодилася прийняти у себе роту "Страйкер" армії США для спільних навчань.

Додамо

Москва заперечує, що планує вторгнутися до України, і заявила цього тижня, що виводить частину військ. Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому, за його словами, видно підрозділи, що відбувають.

Maxar Technologies, приватна американська компанія, яка відстежує нарощування, заявила, що супутникові знімки показують, що хоча Росія вивела частину військової техніки з-під України, інша техніка прибула.

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