Министр обороны России прибыл в Иран для обсуждения военного сотрудничества

Детали

Сообщается, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с заместителем министра обороны россии генерал-полковником Александром Фоминым в Тегеране 3 декабря.

Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили неопределенное военное сотрудничество. Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет для использования в Украине. Багери является начальником обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство.

О встрече в российских СМИ на момент написания этой статьи не сообщалось.

Напомним

До этого шойгу побывал в Минске, где разговаривал с белорусским диктатором Александром Лукашенко.