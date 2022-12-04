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Министр обороны России прибыл в Иран для обсуждения военного сотрудничества

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр обороны россии сергей шойгу прибыл в столицу Ирана Тегеран для обсуждения военного сотрудничества и, вероятно, и новыми "шахидами". Об этом вспоминают аналитики ISW в новом отчете, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с заместителем министра обороны россии генерал-полковником Александром Фоминым в Тегеране 3 декабря.

Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили неопределенное военное сотрудничество. Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет для использования в Украине. Багери является начальником обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство.

О встрече в российских СМИ на момент написания этой статьи не сообщалось.

Напомним

До этого шойгу побывал в Минске, где разговаривал с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

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