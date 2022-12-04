Міністр оборони росії прибув до Ірану для обговорення військової співпраці та новими "шахідами"

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Повідомляється, що начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся із заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним у Тегерані 3 грудня.

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили невизначену військову співпрацю. Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників і ракет росії для використання в Україні. Багері є начальником оборони Ірану і відповідає за військову політику та стратегічне керівництво.

Про зустріч у російських ЗМІ на момент написання цієї статті не повідомлялося.

Нагадаємо

До цього шойгу побував у Мінську, де розмовляв з білоруським диктатором олександром лукашенко.