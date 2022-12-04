Міністр оборони росії прибув до Ірану для обговорення військової співпраці та новими "шахідами"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу прибув до столиці Ірану Тегеран для обговорення військової співпраці та, ймовірно, та новими "шахідами". Про це згадують аналітики ISW у новому звіті, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся із заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним у Тегерані 3 грудня.
Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили невизначену військову співпрацю. Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників і ракет росії для використання в Україні. Багері є начальником оборони Ірану і відповідає за військову політику та стратегічне керівництво.
Про зустріч у російських ЗМІ на момент написання цієї статті не повідомлялося.
Нагадаємо
До цього шойгу побував у Мінську, де розмовляв з білоруським диктатором олександром лукашенко.