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10 марта, 17:10 • 109000 просмотра

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Министр обороны Польши заявил о наличии доказательств взрывов на борту ТУ-154М

Министр обороны Польши заявил о наличии доказательств взрывов на борту ТУ-154М

Киев  •  УНН

 • 13695 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что комиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы нашла доказательства двух взрывов на борту президентского самолета Ту-154М. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения", - заявил Мацеревич.

Кроме того, Мацеревич заявил, что комиссия Ежи Миллера, которая занималась расследованием катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала полученные данные экспертиз, чтобы не допустить распространения версии о взрывах.

Как писал УНН, ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Варшава не может сотрудничать с российскими органами по делу о катастрофе самолета Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году, поскольку не может получить от России необходимые документы и обломки самолета.

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