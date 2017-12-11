Министр обороны Польши заявил о наличии доказательств взрывов на борту ТУ-154М

"Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения", - заявил Мацеревич.

Кроме того, Мацеревич заявил, что комиссия Ежи Миллера, которая занималась расследованием катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала полученные данные экспертиз, чтобы не допустить распространения версии о взрывах.

Как писал УНН, ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Варшава не может сотрудничать с российскими органами по делу о катастрофе самолета Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году, поскольку не может получить от России необходимые документы и обломки самолета.