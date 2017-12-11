Міністр оборони Польші заявив про наявність доказів вибухів на борту ТУ-154М
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр оборони Польщі Антоні Мацерєвич заявив, що комісія з розслідування причин Смоленської катастрофи знайшла докази двох вибухів на борту президентського літака ТУ-154М. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
"Ми маємо в своєму розпорядженні експертизу, вона збереглася в матеріалах комісії Міллера. І ми можемо підтвердити, що очевидним чином були ідентифіковані два вибухи. Вони точно описані: їх діаметр і місце виникнення", - заявив Мацерєвич.
Крім того, Мацерєвич заявив, що комісія Єжи Міллера. Яка займалась розслідуванням катастрофи при попередньому уряді, фальсифікувала отримані дані експертиз, щоб не допустити розповсюдження версії про вибухи.
Як писав УНН, раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що Варшава не може співпрацювати з російськими органами у справі про катастрофу літака Леха Качинського в Смоленську в 2010 році, оскільки не може отримати від Росії необхідні документи і уламки літака.