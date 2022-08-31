"Покаяния не было": министр обороны Литвы назвал Горбачева преступником

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"Помню, когда в 1982-1985 годах генсекам один за другим перекрывали кислород, Михаил Горбачев вызывал эйфорию на Западе. Но он был лидером криминальной партии, а натуру не изменишь. Хоть он способствовал расколу партийного монолита, а литовцы и другие умело использовали ситуацию для восстановления независимости, он был преступником (с точки зрения демократического государства), который приказал жестоко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было. Это такая память, хотя о мертвых говорят хорошо или нет. Но, не в этот раз", – написал министр.



Детали



По словам Анушаускаса, единственное, что сделал Горбачев – поставил подпись о капитуляции Советского Союза.

"Он положил конец холодной войне и разрушил Берлинскую стену? Нет. Это сделали народы, которые стремились к свободе", - подчеркнул политик.

Справка

Михаил Горбачев – советский и российский политический, общественный, партийный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), последний глава президиума Верховного Совета СССР (1988–1989), первый глава Верховного Совета СССР (1989–1990), первый и единственный президент СССР (1990–1991).

Дополнение

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть Горбачева. По словам американского лидера, последний президент СССР являлся человеком чрезвычайного видения.