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Байден відреагував на смерть Горбачова

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент США Джо Байден відреагував на смерть 91-річного Михайла Горбачова. За словами американського лідера, останній президент СРСР був людиною надзвичайного бачення. Відповідну заяву Байдена опублікували на сайті Білого дому, інформує УНН.

Байден відреагував на смерть Горбачова

Цитата

«Коли він прийшов до влади, холодна війна тривала майже 40 років, а комунізм ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали сміливість визнати, що все потрібно змінити. Як член Сенатського комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого. Будучи лідером СРСР, він разом із президентом Рейганом працював над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн, щоб принести полегшення людям у всьому світі, які молилися про припинення гонки ядерних озброєнь. Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову – відкритість і перебудову – не як у прості гасла, а як у шлях вперед для народу Радянського Союзу після багатьох років ізоляції та позбавлення», - ідеться у заяві.

«Це були вчинки рідкісного лідера – у нього була уява, щоб побачити, що інше майбутнє можливе, і сміливість ризикнути всією своєю кар’єрою заради його досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей», - зазначив Байден.

Деталі

Президент США згадав також, як Горбачов у 2009 році відвідав Білий дім.

«Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та друзям, а також людям у всьому світі, які отримали користь від його віри в кращий світ», - підсумували у відомстві.

Доповнення

31 серпня помер останній президент СРСР Михайло Горбачов. Політик помер на 92-му році життя. 

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