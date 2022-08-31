Байден відреагував на смерть Горбачова

Цитата



«Коли він прийшов до влади, холодна війна тривала майже 40 років, а комунізм ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали сміливість визнати, що все потрібно змінити. Як член Сенатського комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого. Будучи лідером СРСР, він разом із президентом Рейганом працював над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн, щоб принести полегшення людям у всьому світі, які молилися про припинення гонки ядерних озброєнь. Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову – відкритість і перебудову – не як у прості гасла, а як у шлях вперед для народу Радянського Союзу після багатьох років ізоляції та позбавлення», - ідеться у заяві.

«Це були вчинки рідкісного лідера – у нього була уява, щоб побачити, що інше майбутнє можливе, і сміливість ризикнути всією своєю кар’єрою заради його досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей», - зазначив Байден.

Деталі

Президент США згадав також, як Горбачов у 2009 році відвідав Білий дім.

«Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та друзям, а також людям у всьому світі, які отримали користь від його віри в кращий світ», - підсумували у відомстві.

Доповнення

31 серпня помер останній президент СРСР Михайло Горбачов. Політик помер на 92-му році життя.