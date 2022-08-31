Байден отреагировал на смерть Горбачева

Цитата



«Когда он пришел к власти, холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели смелость признать, что все нужно изменить. Как член Сенатского комитета по международным отношениям я видел, как он делал это и многое другое. Будучи лидером СССР, он вместе с президентом Рейганом работал над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, чтобы принести облегчение людям во всем мире, молившихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не как в простые лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после многих лет изоляции и лишения», – говорится в заявлении.



«Это были действия редкого лидера - человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - отметил Байден.

Детали



Президент США упомянул также, как Горбачев в 2009 году посетил Белый дом.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также людям во всем мире, которые извлекли пользу от его веры в лучший мир», - подытожили в ведомстве.

Дополнение

31 августа умер последний президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни.