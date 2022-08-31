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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22712 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден отреагировал на смерть Горбачева

Киев • УНН

 • 1475017 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал на смерть 91-летнего Михаила Горбачева. По словам американского лидера, последний президент СССР являлся человеком чрезвычайного видения. Соответствующее заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома, сообщает УНН.

Байден отреагировал на смерть Горбачева

Цитата

«Когда он пришел к власти, холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели смелость признать, что все нужно изменить. Как член Сенатского комитета по международным отношениям я видел, как он делал это и многое другое. Будучи лидером СССР, он вместе с президентом Рейганом работал над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, чтобы принести облегчение людям во всем мире, молившихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не как в простые лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после многих лет изоляции и лишения», – говорится в заявлении.

«Это были действия редкого лидера - человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - отметил Байден.

Детали

Президент США упомянул также, как Горбачев в 2009 году посетил Белый дом.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также людям во всем мире, которые извлекли пользу от его веры в лучший мир», - подытожили в ведомстве.

Дополнение

31 августа умер последний президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни. 

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