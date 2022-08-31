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"Покаяння не було": міністр оборони Литви назвав Горбачова злочинцем

Київ • УНН

 • 315683 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов був злочинцем, який наказав жорстоко придушити мирні протести у Вільнюсі та інших містах. Відповідний допис литовський міністр опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Покаяння не було": міністр оборони Литви назвав Горбачова злочинцем

Цитата

"Пам'ятаю, коли в 1982-1985 роках генсекам один за одним перекривали кисень, Михайло Горбачов викликав ейфорію на Заході. Але він був лідером кримінальної партії, а натуру не зміниш. Хоча він сприяв розколу партійного моноліту, а литовці та інші вміло використали ситуацію для відновлення незалежності, він був злочинцем (з точки зору демократичної держави), який наказав жорстоко придушити мирні протести у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Це така пам'ять, хоч про мертвих говорять добре чи ні. Ну, не цього разу", – написав міністр.

Деталі

За словами Анушаускаса, єдине, що зробив Горбачов – поставив підпис про капітуляцію Радянського Союзу.

"Він поклав край холодній війні та зруйнував Берлінську стіну? Ні. Це зробили народи, які прагнули свободи", - наголосив політик.

Довідка

Михайло Горбачов – радянський та російський політичний, громадський, партійний діяч. Останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–1991), останній голова президії Верховної Ради СРСР (1988-1989), перший голова Верховної Ради СРСР (1989-1990), перший та єдиний президент СРСР (1990–1991).

Доповнення 

Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

Президент США Джо Байден відреагував на смерть Горбачова. За словами американського лідера, останній президент СРСР був людиною надзвичайного бачення.

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