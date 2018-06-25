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Министр назвала основные даты вступительной кампании 2018 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 2 июля. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказала Министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Эта пресс-конференция посвящена в первую очередь первому этапу вступительной кампании: 2 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки в них необходимых документов", - сказала она.

По словам Гриневич, сегодня МОН будет тестировать эту систему.

"Регистрация электронных кабинетов начнется 2 июля и закончится 25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля. Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов ВНО - до 26 июля. Творческие конкурсы будут проведены в несколько сессий - с 14 по 26 июля. Вступительные экзамены - с 21 по 26 июля, собеседования - с 21 по 23 июля включительно", - сообщила она.

Министр также сообщила, что рейтинговый список поступающих с указанием рекомендованных к зачислению сформируют и обнародуют 1 августа.

"Поступающие, которые получат рекомендации, должны выполнить все требования к зачислению на места государственного или регионального заказа - то есть вовремя подать свои оригиналы документов до 6 августа. Зачисление поступающих по государственным или региональным заказом состоится 7 августа - то есть во время приказов о зачислении, а за средства физических или юридических лиц - не позднее 30 сентября. Это основные даты вступительной кампании", - сказала она.

Как сообщал УНН, в общем 222 участника внешнего независимого оценивания 2018 года получили максимальный балл в 200 баллов за тестирование.

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