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Міністр назвала основні дати вступної кампанії 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Реєстрація електронних кабінетів вступників почнеться 2 липня. Про це під час прес-конференції в Києві сказала Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

"Ця прес-конференція присвячена в першу чергу до першого етапу вступної кампанії, а саме: 2 липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до них необхідних документів", - сказала вона.

За словами Гриневич, сьогодні МОН тестуватиме цю систему.

"Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 2 липня і закінчиться 25 липня. Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня. Особи, які вступатимуть до ВНЗ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подавати заяви до 20 липня. Абітурієнти, які вступатимуть тільки на основі сертифікатів ЗНО - до 26 липня. Творчі конкурси будуть проведені у кілька сесій - з 14 по 26 липня. Вступні іспити - з 21 по 26 липня, співбесіди - з 21 по 23 липня включно", - повідомила вона.

Міністр також повідомила, що рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування сформують і оприлюднять 1 серпня.

"Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати всі вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - тобто вчасно подати свої оригінали документів до 6 серпня. Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться 7 серпня - тобто в час наказів про зарахування, а за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня. Це основні дати вступної кампанії", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, загалом 222 учасника зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року отримали максимальний бал в 200 балів за тестування.

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