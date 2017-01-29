Министр МВД: доступ к автоматическому, нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур

"Доступ к автоматическому нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур. Доступ частных лиц к такому оружию должен быть запрещен ", - заявил он.

Также министр предложил выход из ситуации.

"Огнестрельные боевые пистолеты. Здесь считаю возможным к внедрению право на владение и ношение короткоствольного боевого нарезного оружия для гражданских лиц с рядом жестких ограничений.

Необходимо ввести ограничения, которые выделяют категорию гражданских лиц, которым может быть разрешено владение боевыми пистолетами. Жесткий социальный и медицинский контроль.

Например, служили и служат в военных и военизированных государственных подразделениях определенный срок и не имеют взысканий и замечаний, которые прошли соответствующий курс обращения с таким оружием и независимый от влияния психологический тест с жестким порогом.

Таких критериев может быть несколько. Но, мне совершенно ясно одно - такое право на короткоствольное оружие не должно быть поголовным и не должно реализовывать право на применение такого оружия в ситуациях по усмотрению владельца.

Все это должно быть четко прописано соответствующим законом, который необходимо принять в парламенте. Мировая практика решения этого вопроса очень разнообразна - от предельно жесткого запрета до предельно либеральной позиции.

Тема очень чувствительная и неоднозначна. Требует взвешенной и мудрой позиции законодателей, особенно с учетом различных инцидентов последнего времени по всему миру ", - сказал глава МВД.

Также он пожелал украинцам об оружии только читать и смотреть на него в кино.