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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр МВД: доступ к автоматическому, нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур

Министр МВД: доступ к автоматическому, нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур

Киев • УНН

 • 7657 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Доступ к автоматическому, нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур. Доступ частных лиц к такому оружияю должен быть запрещен. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Доступ к автоматическому нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур. Доступ частных лиц к такому оружию должен быть запрещен ", - заявил он.

Также министр предложил выход из ситуации.

"Огнестрельные боевые пистолеты. Здесь считаю возможным к внедрению право на владение и ношение короткоствольного боевого нарезного оружия для гражданских лиц с рядом жестких ограничений.
Необходимо ввести ограничения, которые выделяют категорию гражданских лиц, которым может быть разрешено владение боевыми пистолетами. Жесткий социальный и медицинский контроль.
Например, служили и служат в военных и военизированных государственных подразделениях определенный срок и не имеют взысканий и замечаний, которые прошли соответствующий курс обращения с таким оружием и независимый от влияния психологический тест с жестким порогом.
Таких критериев может быть несколько. Но, мне совершенно ясно одно - такое право на короткоствольное оружие не должно быть поголовным и не должно реализовывать право на применение такого оружия в ситуациях по усмотрению владельца.
Все это должно быть четко прописано соответствующим законом, который необходимо принять в парламенте. Мировая практика решения этого вопроса очень разнообразна - от предельно жесткого запрета до предельно либеральной позиции.
Тема очень чувствительная и неоднозначна. Требует взвешенной и мудрой позиции законодателей, особенно с учетом различных инцидентов последнего времени по всему миру ", - сказал глава МВД.

Также он пожелал украинцам об оружии только читать и смотреть на него в кино.

Украинские Национальные Новости

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