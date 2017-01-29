Міністр МВС: доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур

“Доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур. Доступ приватних осіб до такої зброї повинен бути заборонений”, — заявив він.

Також міністр запропонував вихід з ситуації.

“Вогнепальні бойові пістолети. Тут вважаю можливим до впровадження право на володіння і носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб з низкою жорстких обмежень.

Необхідно ввести обмеження, що виділяють категорію цивільних осіб, яким може бути дозволено володіння бойовими пістолетами. Жорсткий соціальний і медичний контроль.

Наприклад, служили і служать у військових і воєнізованих державних підрозділах певний термін і не мають стягнень та зауважень, які пройшли відповідний курс звернення з такою зброєю і незалежний від впливу психологічний тест з жорстким порогом.

Таких критеріїв може бути кілька. Але, мені абсолютно ясно одне — таке право на короткоствольну зброю не повинно бути поголовним і не має реалізовувати право на застосування такої зброї в ситуаціях на розсуд власника.

Все це повинно бути чітко прописано відповідним законом, який необхідно прийняти в парламенті. Світова практика вирішення цього питання дуже різноманітна — від гранично жорсткої заборони до гранично ліберальної позиції.

Тема дуже чутлива і неоднозначна. Потребує виваженої і мудрої позиції законодавців, особливо з урахуванням різних інцидентів останнього часу по всьому світу”, — сказав глава МВС.

Також він побажав українцям про зброю тільки читати і дивитися на неї в кіно.