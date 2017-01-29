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Міністр МВС: доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур

Міністр МВС: доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур

Київ • УНН

 • 7657 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур. Доступ приватних осіб до такої зброї повинен бути заборонений. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр МВС України Арсен Аваков, передає УНН.

“Доступ до автоматичної, нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур. Доступ приватних осіб до такої зброї повинен бути заборонений”, — заявив він.

Також міністр запропонував вихід з ситуації.

“Вогнепальні бойові пістолети. Тут вважаю можливим до впровадження право на володіння і носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб з низкою жорстких обмежень.
Необхідно ввести обмеження, що виділяють категорію цивільних осіб, яким може бути дозволено володіння бойовими пістолетами. Жорсткий соціальний і медичний контроль.
Наприклад, служили і служать у військових і воєнізованих державних підрозділах певний термін і не мають стягнень та зауважень, які пройшли відповідний курс звернення з такою зброєю і незалежний від впливу психологічний тест з жорстким порогом.
Таких критеріїв може бути кілька. Але, мені абсолютно ясно одне — таке право на короткоствольну зброю не повинно бути поголовним і не має реалізовувати право на застосування такої зброї в ситуаціях на розсуд власника.
Все це повинно бути чітко прописано відповідним законом, який необхідно прийняти в парламенті. Світова практика вирішення цього питання дуже різноманітна — від гранично жорсткої заборони до гранично ліберальної позиції.
Тема дуже чутлива і неоднозначна. Потребує виваженої і мудрої позиції законодавців, особливо з урахуванням різних інцидентів останнього часу по всьому світу”, — сказав глава МВС.

Також він побажав українцям про зброю тільки читати і дивитися на неї в кіно.

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