Министр культуры Израиля отказалась идти на Евровидение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев сообщила в воскресенье, во время заседания правительства, что не пойдет на Евровидение. Об этом сообщает Israelinfo, передает УНН.
"Меня приглашали, но я отказалась", - ответила Регев на вопрос министра науки Офира Акуниса. Мотивов своего отказа она не назвала.
Ранее сообщалось, что министра культуры Мири Регев не было в первоначальном списке министров, которые получили приглашение на финал песенного конкурса от его организаторов. Регев получила приглашение лишь по особой просьбе министерства культуры.
Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал конкурса состоится там же 18 мая.
Как сообщал УНН, прошел второй тур репетиций участников конкурса Евровидение-2019.