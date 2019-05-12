Министр культуры Израиля отказалась идти на Евровидение

"Меня приглашали, но я отказалась", - ответила Регев на вопрос министра науки Офира Акуниса. Мотивов своего отказа она не назвала.



Ранее сообщалось, что министра культуры Мири Регев не было в первоначальном списке министров, которые получили приглашение на финал песенного конкурса от его организаторов. Регев получила приглашение лишь по особой просьбе министерства культуры.



Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал конкурса состоится там же 18 мая.



Как сообщал УНН, прошел второй тур репетиций участников конкурса Евровидение-2019.