Міністр культури Ізраїлю відмовилася йти на Євробачення

"Мене запрошували, але я відмовилася", - відповіла Регев на питання міністра науки Офира Акуніса. Мотивів своєї відмови вона не назвала.



Раніше повідомлялось, що міністра культури Мірі Регев не було в первинному списку міністрів, які отримали запрошення на фінал пісенного конкурсу від його організаторів. Регев отримала запрошення лише на особливе прохання міністерства культури.



Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.



Як повідомляв УНН, пройшов другий тур репетицій учасників конкурсу Євробачення-2019.