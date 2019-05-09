Євробачення-2019: пройшов другий тур репетицій учасників конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Залишилися лічені дні до старту одного з найгучніших вокальних шоу – міжнародного конкурсу Євробачення-2019. Сьогодні, 9 травня, на сцені Expo Tel Aviv пройшов другий тур напівфінальних репетицій зі змінами, які внесли після першої репетиції, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.
Так, 15 країн, що беруть участь у першому півфіналі у вівторок, 14 травня, завершили сьогодні свою другу репетицію перед генеральними репетиціями у понеділок.
Зазначається, що друга репетиція – це останній шанс внести будь-які поправки в ракурси та зйомки, звукові рівні, що є важливими у хореографії та сценічному позиціонуванні під час конкурсу.
Повідомляється, що учасники репетирували в порядку їх виконання у рамках шоу. Зазначається, що Греція та Сан-Марино, останні 2 країни в першому півфіналі, будуть репетирувати у завтра, 10 травня.
На сайті Євробачення-2019 можна побачити окремі кадри їхніх виступів.
Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.
Як повідомляв УНН, на Євробачення до Ізраїлю приїде у рази менше фанатів, ніж зазвичай.