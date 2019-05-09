Євробачення-2019: пройшов другий тур репетицій учасників конкурсу

КИЇВ. 9 травня. УНН. Залишилися лічені дні до старту одного з найгучніших вокальних шоу – міжнародного конкурсу Євробачення-2019. Сьогодні, 9 травня, на сцені Expo Tel Aviv пройшов другий тур напівфінальних репетицій зі змінами, які внесли після першої репетиції, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.