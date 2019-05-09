На Євробачення до Ізраїлю приїде у рази менше фанатів, ніж зазвичай

"На даний момент Ізраїль очікує прибуття 5000 фанатів Євробачення (зазначили організатори – ред.). Набагато менша кількість в порівнянні з минулими конкурсами, наприклад, 38 000 туристів, які відвідали шведський конкурс у 2016 році, і 60 000 відвідали Київ у 2017 році", - йдеться в повідомлені.

Причина такої низької кількості туристів може бути пов’язана з ізраїльсько-палестинським протистоянням. Лише 40 кілометрів відділяють місто Ашдод, де у неділю була вбита внаслідок ракетного обстрілу людина, від Виставкового центру Тель-Авіва Tel Aviv Expo, де на наступному тижні відбудеться Євробачення-2019.

Так, попри таку ескалацію, яка почалася на минулому тижні, і через яку загинуло 25 палестинців і чотири ізраїльтяни, Ізраїль активно готується до проведення пісенного конкурсу.

"Попри поточний стан справ, жоден готель не повідомив про скасування бронювання і навіть знизив ціни (в деяких випадках 70%)… Делегації з 41 країни вже перебувають (в Тель-Авіві – ред.) в конгрес-центр, де буде проводитися конкурс", - зазначається у повідомленні.

Також, Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує конкурс, заявила у неділю, що безпека учасників конкурсу є найважливішою, і що вона співпрацює з ізраїльською телекомпанією KAN та армією для моніторингу ситуації. Місто залучить додаткових 8000 правоохоронців для безпеки.

Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.