На Евровидение в Израиль приедет в разы меньше фанатов, чем обычно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, ожидается приезд меньшего количества туристов, чем обычно на этот конкурс. Сейчас ожидается прибытие на конкурс 5000 фанатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой euronews.
"На данный момент Израиль ожидает прибытия 5000 фанатов Евровидения (отметили организаторы - ред.). Гораздо меньшее количество по сравнению с прошлыми конкурсами, например, 38 000 туристов посетили шведский конкурс в 2016 году, и 60 000 посетили Киев в 2017 году", - говорится в сообщении.
Причина такого низкого количества туристов может быть связана с израильско-палестинским противостоянием. Только 40 километров отделяют город Ашдод, где в воскресенье был убит в результате ракетного обстрела человек, от Выставочного центра Тель-Авива Tel Aviv Expo, где на следующей неделе состоится Евровидение-2019.
Так, несмотря на такую эскалацию, которая началась на прошлой неделе, и из-за которой погибло 25 палестинцев и четыре израильтяна, Израиль активно готовится к проведению песенного конкурса.
"Несмотря на текущее состояние дел, ни один отель не сообщил об отмене бронирования и даже снизил цены (в некоторых случаях 70%) ... Делегации из 41 страны уже находятся (в Тель-Авиве - ред.) в конгресс-центр, где будет проводиться конкурс", - отмечается в сообщении.
Также, Европейский вещательный союз (EBU), которвй организует конкурс, заявил в воскресенье, что безопасность участников конкурса является важнейшым вопросом, и он сотрудничает с израильской телекомпанией KAN и армией для мониторинга ситуации. Город привлечет дополнительных 8000 правоохранителей для безопасности.
Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.