Евровидение-2019: прошел второй тур репетиций участников конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Остались считанные дни до старта одного из самых громких вокальных шоу - международного конкурса Евровидение-2019. Сегодня, 9 мая, на сцене Expo Tel Aviv прошел второй тур полуфинальных репетиций с изменениями, которые внесли после первой репетиции, передает УНН со ссылкой на сайт конкурса.
Так, 15 стран, участвующих в первом полуфинале во вторник, 14 мая, завершили сегодня свою вторую репетицию перед генеральными репетициями в понедельник.
Отмечается, что вторая репетиция - это последний шанс внести любые поправки в ракурсы и съемки, звуковые уровнb, являются важными в хореографии и сценическому позиционировании во время конкурса.
Сообщается, что участники репетировали в порядке их выполнения в рамках шоу. Отмечается, что Греция и Сан-Марино, последние 2 страны в первом полуфинале будут репетировать завтра, 10 мая.
На сайте Евровидения-2019 можно увидеть отдельные кадры их выступлений.
Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал конкурса состоится там же 18 мая.
Как сообщал УНН, на Евровидение в Израиль приедет в разы меньше фанатов, чем обычно.