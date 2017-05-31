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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр инфраструктуры считает, что воровать на ремонте дорог стали меньше

Киев • УНН

 • 7948 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на строительстве и ремонте дорог воровать стали в пять раз меньше, сообщает УНН со ссылкой на его интервью изданию “Країна”.

Министр инфраструктуры считает, что воровать на ремонте дорог стали меньше

По версии министра, сейчас разворовывается порядка 5-10% средств, а не 50%, как было раньше.

“Если раньше воровали 50-60%, то сейчас эта сумма сократилась до 5-10%. Не более. Есть завышение стоимости отдельных видов работ. Некоторые области не совсем красиво выглядят. Объясняют это разными причинами. Когда строишь 200 км дороги, то есть разница, или будет толщина асфальта 18 см, или 17,5 м. На 100 км многие заработают даже на 0,5 см или 1 см”, — сказал В.Омелян.

Министр считает, что минимизировать хищения средств на ремонте дорог можно, посадив коррупционеров в тюрьму.

“Фантастически сдержали бы это посадки коррупционеров в тюрьмы. К сожалению, за 2016 год есть три посадки и четвертый убежал. Причем это люди, которые ни на что не влияют. Когда в тюрьмах будет сидеть хотя бы 20 топ-коррупционеров, тогда можно говорить, что и на дорогах стали меньше воровать, и госпредприятия некоторые можно оздоровить, не обязательно приватизировать”, — добавил он.

Напомним, в то время как “Укравтодор” жалуется на нехватку средств, региональные службы автодорог фигурируют в уголовных процессах по фактам хищения.

Так, Волынскую службу автодорог обвинили в растрате 100 млн грн. При этом председатель тендерного комитета службы приобрел в прошлом году шесть земельных участков и два авто.

Чиновника запорожской службы автодорог подозревают в растрате 1,2 млн грн. По стечению обстоятельств, этот чиновник приобрел в прошлом году квартиру стоимостью как раз 1,2 млн грн. При этом суд отказал прокуратуре в отстранении чиновника от должности.

Кроме того, Прокуратура Днепропетровской области расследует хищение более 12 млн грн на ремонте дорог.

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