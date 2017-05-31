Міністр інфраструктури вважає, що красти на ремонті доріг стали менше
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на будівництві і ремонті доріг красти стали в п'ять разів менше, повідомляє УНН з посиланням на його інтерв'ю виданню "Країна".
За версією міністра, зараз розкрадається близько 5-10% коштів, а не 50%, як було раніше.
“Якщо раніше крали 50-60%, то зараз ця сума скоротилася до 5-10%. Не більше. Є завищення вартості окремих видів робіт. Деякі області не зовсім красиво виглядають. Пояснюють це різними причинами. Коли будуєш 200 км дороги, то є різниця, чи буде товщина асфальту 18 см, чи 17,5 м. На 100 км багато зароблять навіть на 0,5 см або 1 см”, — сказав В.Омелян.
Міністр вважає, що мінімізувати розкрадання коштів на ремонт доріг можна, посадивши корупціонерів до в’язниці.
“Фантастично стримали б це посадки корупціонерів до в’язниць. На жаль, за 2016 рік є три посадки і четвертий втік. Причому це люди, які ні на що не впливають. Коли в тюрмах буде сидіти хоча б 20 топ-корупціонерів, тоді можна говорити, що і на дорогах стали менше красти, і держпідприємства деякі можна оздоровити, не обов’язково приватизувати”, — додав він.
Нагадаємо, в той час як “Укравтодор” скаржиться на брак коштів, регіональні служби автодоріг фігурують в кримінальних процесах за фактами розкрадання.
Так, Волинську службу автодоріг звинуватили в розтраті 100 млн грн. При цьому голова тендерного комітету служби придбав в минулому році шість земельних ділянок та два авто.
Чиновника запорізької служби автодоріг підозрюють в розтраті 1,2 млн грн. За збігом обставин, цей чиновник придбав в минулому році квартиру вартістю якраз 1,2 млн грн. При цьому суд відмовив прокуратурі у відстороненні чиновника з посади.
Крім того, прокуратура Дніпропетровської області розслідує розкрадання понад 12 млн грн на ремонт доріг.